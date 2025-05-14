Россияне атаковали Ровенщину. Есть пострадавшие и разрушения

Работали Силы ПВО

Взрывы в Ровенской области раздались утром в среду, 14 мая. Регион атаковали россияне.

Как сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, силы ПВО обезвредили над областью четыре воздушных цели врага. Ранения получили двое людей.

"Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах сбития работают соответствующие службы", — сообщил чиновник.

Следует отметить, что минувшей ночью и утром в среду россияне атаковали Украину беспилотниками. В том числе, враг направил их в западном направлении. Воздушные силы предупреждали об опасности.

Как сообщал "Телеграф", вечером 13 мая россияне запустили по Одессе баллистические ракеты из оккупированного Крыма. По предварительной информации, они улетели в сторону соседнего Черноморска.

Напомним, посольство США в Украине 9 мая предупредило, что россияне могут нанести масштабные удары по Украине. Отмечалось, что это может произойти в ближайшие дни.