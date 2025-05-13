Россия наносит удары по Одессе: что известно о последствиях атаки (фото)

Над местом прилета поднимается дым

Россияне запустили в сторону Одессы баллистические ракеты из оккупированного Крыма. По предварительной информации, они полетели в сторону соседнего Черноморска.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", взрыв был отчетливо слышен в некоторых районах Одессы. Более подробной информации не поступало, однако в сети появилось фото дыма, которое поднимается над местом прилета.

Согласно данным мониторинговых групп, с территории оккупированного полуострова были запущены по меньшей мере две баллистические ракеты. Новых запусков пока не наблюдалось.

На фоне этого по всей Украине включили воздушную тревогу из-за взлета трех самолетов МиГ-31К. Они способны нести и запускать аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые с большим трудом перехватываются украинской ПВО.

Мониторы сообщают, что этот вылет скорее всего тренировочный, однако украинцам все равно рекомендуют находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 11 мая в Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе.