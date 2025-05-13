Росія завдає ударів по Одесі: що відомо про наслідки атаки (фото)

Над місцем прильоту піднімається дим

Росіяни запустили по Одесі балістичні ракети з окупованого Криму. За попередньою інформацією, вони полетіли у бік сусіднього Чорноморська.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", вибух було чітко чути у деяких районах Одеси. Докладнішої інформації не надходило, однак у мережі з’явилося фото диму, яке піднімається над місцем прильоту.

За даними моніторингових груп, з території окупованого півострова було запущено щонайменше дві балістичні ракети. Нових запусків поки що не спостерігалося.

На тлі цього по всій Україні увімкнули повітряну тривогу через зліт трьох літаків МіГ-31К. Вони здатні нести й запускати аеробалістичні ракети "Кинжал", які зі складностями перехоплюються українською ППО.

Монітори повідомляють, що цей виліт, швидше за все, тренувальний, проте українцям все одно рекомендують перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше " Телеграф" писав про те, що вранці 11 травня у Києві прогриміли вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у місті.