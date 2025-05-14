Росіяни атакували Рівненщину. Є постраждалі та руйнування

Працювали Сили ППО

Вибухи у Рівненській області пролунали зранку у середу, 14 травня. Регіон атакували росіяни.

Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, сили ППО знешкодили над областю чотири повітряні цілі ворога. Поранення отримали двоє людей.

"Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби", — повідомив чиновник.

Варто зазначити, що минулої ночі та зранку у середу росіяни атакували Україну безпілотниками. Зокрема ворог спрямував їх у західному напрямку. Повітряні сили попереджали про небезпеку.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 13 травня росіяни запустили по Одесі балістичні ракети з окупованого Криму. За попередньою інформацією, вони полетіли у бік сусіднього Чорноморська.

Нагадаємо, посольство США в Україні 9 травня попередило, що росіяни можуть завдати масштабних ударів по Україні. Зазначалося, що це може статися протягом найближчих днів.