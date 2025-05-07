Є руйнування та постраждалі. Як Запоріжжя пережило масовану атаку дронами (фото, відео)

Чоловіка витягували з-під завалів

Не лише Київ в ніч на 7 травня здригався від російських атак. Запоріжжя зазнало масштабної ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено енергетичну інфраструктуру міста та чимало житлових будинків. Постраждало четверо мирних мешканців — їм надається необхідна медична допомога.

За інформацією обласної військової адміністрації, ворожі безпілотники спричинили знеструмлення понад 42 тисяч абонентів у двох районах обласного центру. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров.

Енергетикам вдалося відновити електропостачання всього за дві години, попри те, що атаки тривали. "Дякую фахівцям-енергетикам за злагоджену професійну роботу. Поки ворог намагається занурити регіон у темряву, ви в усіх сенсах несете світло запоріжцям", — зазначив очільник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок російського удару в місті повністю зруйновано один приватний будинок. Пошкоджень зазнали також 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків, а також об'єкти критичної інфраструктури.

У ДСНС показали фото ліквідації наслідків удару. На знімках видно, що одного чоловіка витягують з-під завалів.

Від ранку комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків атаки. Вже закрито вікна у половині пошкоджених будівель. На місцях руйнувань працюють як комунальники, так і соціальні працівники.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що з'явились фото наслідків масованої атаки на Київ. Люди рятувались від вибухів.