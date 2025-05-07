Есть разрушения и пострадавшие. Как Запорожье пережило массированную атаку дронами (фото, видео)

Мужчину вытаскивали из-под завалов

Не только Киев в ночь на 7 мая содрогался от российских атак. Запорожье подверглось масштабной вражеской атаке, в результате которой была повреждена энергетическая инфраструктура города и немало жилых домов. Пострадали четыре мирных жителя — им предоставляется необходимая медицинская помощь.

По информации областной военной администрации, вражеские беспилотники повлекли за собой обесточивание более 42 тысяч абонентов в двух районах областного центра. Об этом сообщил начальник ЗОВА Иван Федоров.

Энергетикам удалось возобновить электроснабжение всего за два часа, несмотря на то, что атаки продолжались. "Спасибо специалистам-энергетикам за слаженную профессиональную работу. Пока враг пытается погрузить регион во тьму, вы во всех смыслах несете свет запорожцам", — отметил глава ОВА Иван Федоров.

В результате российского удара в городе полностью разрушен один частный дом. Повреждения получили также 7 многоэтажек и 14 частных домов, а также объекты критической инфраструктуры.

В ГСЧС показали фото ликвидации последствий удара. На снимках видно, что одного мужчину извлекают из-под завалов.

С утра коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий атаки. Уже закрыты окна в половине поврежденных построек. На местах разрушений работают как коммунальщики, так и социальные работники.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что появилось фото последствий массированной атаки на Киев. Люди спасались от взрывов.