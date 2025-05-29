В Запорожской области россияне ударили КАБами по жилым домам: под завалами есть люди (обновлено)

Россия бьет по области разными видами оружия

Утром 29 мая Россия атаковала Запорожскую область управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил Иван Фёдоров, начальник Запорожской ОВА.

"На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере, пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами находятся люди", — говорится в сообщении.

Обновлено. В результате удара по Верхней Терсе обесточено более 600 абонентов. "Из-за изуродованных воздушных линий электропередачи аварийно прекращено электроснабжение 600 абонентов в восьми населенных пунктах Воздвиженской и Гуляйпольской общин", — говорит Федоров.

Кроме того, неподалеку оттуда, в Пологовском районе, также раздавались взрывы, сообщают в ОВА. В результате вражеской атаки ранен 49-летний мужчина. Всего за сутки оккупанты нанесли по 10 пунктам Запорожской области 397 ударов. В том числе авиационные обстрелы Орехова и Гуляйполя. Кроме того, оккупанты используют БпЛА разной модификации (преимущественно FPV). 215 разных беспилотников насчитали в разных городах и населенных пунктах Запорожья. Также враг использует РВСВ — из такого оружия обстреляли Орехов, Гуляйполе и Щербаки.

"175 артударов нанесено по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Волшебного и Новодаровки. Поступило 9 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и автомобилей", — добавили в ОВА.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что по Киеву ударили баллистикой. В городе взрывы и пожар.