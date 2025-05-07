По Киеву ударили баллистикой: в городе взрывы и пожар (обновлено)

Киев вновь подвергся атаке

Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Сообщается о том, что на левом берегу слышали по меньшей мере четыре взрыва.

Как сообщают корреспонденты "Телеграфа", взрывы также были слышны в пригородах. Информацию об этом также подтвердил городской глава Виталий Кличко.

UPD: По данным Кличко в Соломенском районе произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Местные жители сообщали о повторных взрывах, хотя прилетов не было. В Киеве дали отбой.

Согласно данным мониторинговых групп, запуски были совершены с Брянской области. Ракетная угроза сохраняется. В местных telegram-каналах появились сообщения о пожаре. В сети также появился короткий ролик, на которому слышен взрыв.

По данным КГГА, в Соломенском районе произошел пожар после падения обломков.

На фоне этого над Украиной зафиксировано около двадцати беспилотников, из которых большая часть находятся в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 мая россияне обстреляли баллистическими ракетами Конотоп в Сумской области. Кроме баллистики, враг применил ударные дроны, в результате атаки был уничтожен инфраструктурный объект в городе.