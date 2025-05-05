Будет обстрел? Что сообщают мониторинговые каналы о планах России ударить ракетами

В сети появилась информация о подготовке новой ракетной атаки

Киев и Москва продолжают обмены ударами дальнобойным оружием. На фоне масштабного налета дронов на Россию, российские дроны тоже, весьма традиционно, летают над Украиной. Тем временем в сети уже появилось некое напряжение относительно слухов о подготовке нового ракетного удара.

Хотя пресс-служба Воздушных сил подготовку к атакам не анонсирует, однако в мониторинговых каналах появилась информация о запусках большого количества БПЛА. Согласно их информации, запускались они из пяти мест, а итоговое количество может превышать сотню.

Запуски БПЛА были зафиксированы с районов российских Курска, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также мыса Чауды в оккупированном Крыму. Впрочем, по данным проекта ShahedTracker в среднем за апрель 2025 года россияне запустили 2476 дронов, то есть в среднем это 87 за сутки. Поэтому, если информация мониторов подтвердится, то нынешний запуск будет хоть и массовым, но не будет сильно отличаться от среднего по апрелю.

Что касается потенциальных запусков ракет, то пока нет информации о скоплении стратегической авиации на аэродромах, которые являются типичными для подобного рода атак. Однако в сети уже появились некие панические настроения относительно стягивания стратегической авиации на аэродром "Белая", что в Иркутской области в 4,5 тысячи километров от украинской границы.

Изначально информация об этом была обнародована OSINT-аналитиком MT_Anderson, который разобрал спутниковые снимки и обнаружил там по меньшей мере 9 самолетов Ту-95МС и один Ту -160 (по другим данным 8 Ту-95 и 7 Ту-160), также там были замечены и другие самолеты вроде Ту-22 и тактической авиации, но их дальность полета слишком мала, чтобы их оттуда могли использовать для атак по Украине.

Теоретически Ту-95 и Ту-160 могут быть использованы для запусков ракет из "Белой", так как имеют дальность полета свыше 12 тысяч километров без дозаправки. Однако если россияне действительно намерены совершить атаку оттуда, то это будет первым разом с начала вторжения. В любом случае, выбор этой базы выглядел бы странно, так как у россиян есть и другие аэродромы, которые выгоднее использовать для нанесения ударов по Украине.

Стоит также подчеркнуть, что снимки, которые переполошили сеть, хоть и были обнародованы 5 мая, но были сняты еще 3 мая.

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 мая россияне обстреляли баллистическими ракетами Конотоп в Сумской области. Кроме баллистики, враг применил ударные дроны, в результате атаки был уничтожен инфраструктурный объект в городе.