Чи буде обстріл? Що повідомляють моніторингові канали про плани Росії вдарити ракетами

У мережі з’явилася інформація про підготовку нової ракетної атаки

Київ та Москва продовжують обміни ударами далекобійною зброєю. На тлі масштабного нальоту дронів на Росію російські дрони теж, вельми традиційно, літають над Україною. Тим часом у мережі вже з’явилася певна напруга щодо чуток про підготовку нового ракетного удару.

Хоча пресслужба Повітряних сил підготовку до атак не анонсує, однак у моніторингових каналах з’явилася інформація про запуск великої кількості БПЛА. За їхньою інформацією, запускалися вони з п’яти місць, а підсумкова кількість може перевищувати сотню.

Запуски БПЛА були зафіксовані з російських районів Курська, Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауди в окупованому Криму. Втім, за даними проєкту ShahedTracker, за квітень 2025 року росіяни запустили 2476 дронів, тобто в середньому це 87 за добу. Тому, якщо інформація моніторів підтвердиться, то нинішній запуск буде хоч і масовим, але не сильно відрізнятиметься від середньодобового по квітню.

Що стосується потенційних запусків ракет, то поки немає інформації про накопичення стратегічної авіації на аеродромах, які є типовими для таких атак. Однак у мережі вже з’явилися панічні настрої щодо стягування стратегічної авіації на аеродром "Біла", що в Іркутській області за 4,5 тисячі кілометрів від українського кордону.

Спочатку інформація про це була оприлюднена OSINT-аналітиком MT_Anderson, який розібрав супутникові знімки та виявив там щонайменше 9 літаків Ту-95МС і один Ту-160 (за іншими даними 8 Ту-95 і 7 Ту-160), також там були помічені й інші літаки на кшталт Ту-22 і тактичної авіації, але їхня дальність польоту надто мала, щоб їх звідти могли використовувати для атак по Україні.

Теоретично Ту-95 та Ту-160 можуть бути використані для запусків ракет із "Білої", оскільки мають дальність польоту понад 12 тисяч кілометрів без дозаправки. Однак якщо росіяни справді мають намір здійснити атаку звідти, то це буде вперше з початку вторгнення. У будь-якому випадку, вибір цієї бази виглядав би дивно, оскільки росіяни мають й інші аеродроми, які вигідніше використовувати для завдання ударів по Україні.

Варто також наголосити, що знімки, які сполохали мережу, хоч і були оприлюднені 5 травня, але були зняті ще 3 травня.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 5 травня росіяни обстріляли балістичними ракетами Конотоп у Сумській області. Окрім балістики, ворог застосував ударні дрони, внаслідок атаки було знищено інфраструктурний об’єкт у місті.