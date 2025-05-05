Росіяни повідомляють про масові запуски українських дронів: їх бачили у кількох областях (відео)

У Росії неспокійна ніч

Обмін ударами далекобійною зброєю між Росією та Україною продовжуються. На тлі запусків безпілотників окупантами над самою РФ теж було помічено багато українських дронів.

Про це повідомляють російські telegram-канали. За їхньою інформацією, у Білгородській, Воронезькій, Брянській та Курській областях вже було зафіксовано прольоти кількох з них.

Крім того, повідомлялося, що вибухи було чутно і в Ростовській області. При цьому в мережі росіяни поширюють повідомлення, що безпілотників може бути більше сотні, але моніторингові системи насилу справляються з їх виявленням.

На тлі цього у мережі також з’явились відео прольотів дронів над Білгородською та Курською областями. Про руйнування поки не повідомлялося, але російське міноборони відзвітувало про нібито дев’ять збитих БПЛА, що зовсім небагато на тлі сотні, про яку говорять у мережі.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 5 травня росіяни обстріляли балістичними ракетами Конотоп у Сумській області. Окрім балістики, ворог застосував ударні дрони, внаслідок атаки було знищено інфраструктурний об’єкт у місті.