Россияне сообщают о массовых запусках украинских дронов: их видели в нескольких областях (видео)
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В России неспокойная ночь
Обмен ударами дальнобойным оружием между Россией и Украиной продолжаются. На фоне запусков беспилотников оккупантами, над самой РФ тоже было замечено много украинских дронов.
Об этом сообщают российские telegram-каналы. По их информации, в Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях уже были зафиксированы пролеты нескольких из них.
Кроме того, сообщалось, что взрывы были слышны и в Ростовской области. При этом в сети россияне распространяют сообщения, что беспилотников может быть больше сотни, но системы обнаружения с большим трудом справляются с их выявлением.
На фоне этого в сети также появились видео пролетов дронов над Белгородской и Курской областями. О разрушениях пока не сообщалось, но российское минобороны отчиталось о якобы девяти сбитых БПЛА, что совсем немного на фоне сотни, о которой пишут в сети.
Как сообщалось ранее, в ночь на 5 мая россияне обстреляли баллистическими ракетами Конотоп в Сумской области. Кроме баллистики, враг применил ударные дроны, в результате атаки был уничтожен инфраструктурный объект в городе.