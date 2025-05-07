По Києву вдарили балістикою: у місті вибухи та пожежа (оновлено)

Київ знову зазнав атаки

Росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Повідомляється, що на лівому березі чули щонайменше чотири вибухи.

Як повідомляють кореспонденти "Телеграфа", вибухи також було чути у передмісті. Про це також підтвердив міський голова Віталій Кличко.

UPD: За даними Кличка у Солом'янському районі сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів. Місцеві жителі повідомляли про повторні вибухи, хоча прильотів не було. У Києві дали відбій

За даними моніторингових груп, запуски було здійснено з Брянської області. Ракетна загроза зберігається. У місцевих телеграм-каналах з'явилися повідомлення про пожежу. У мережі також з'явився короткий ролик, на якому чути вибух.

За даними КМДА, у Солом’янському районі сталася пожежа після падіння уламків.

На тлі цього над Україною зафіксовано близько двадцяти безпілотників, з яких більшість перебувають у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 5 травня росіяни обстріляли балістичними ракетами Конотоп у Сумській області. Окрім балістики, ворог застосував ударні дрони, внаслідок атаки було знищено інфраструктурний об’єкт у місті.