Западные области — под атакой россиян: где слышали взрывы, что известно о последствиях

Под атакой три региона Украины

Взрывы в Ивано-Франковске, Луцке и Ровно раздались утром 15 мая. Регионы находятся под атакой дронов.

"Телеграф" рассказывает о деталях атаки. Ниже можно ознакомиться с информацией.

Взрывы в Ивано-Франковской области

Приблизительно в 05:29 в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов. Параллельно мэр города Руслан Марцинкив информировал, что в Ивано-Франковской общине работают силы противовоздушной обороны. Через несколько минут стало известно, что взрывы прогремели в Ивано-Франковске.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали, что в регионе были зафиксированы "Шахеды", двигавшиеся курсом на запад.

"Может быть громко. Тревога продолжается", — добавил Марцинков в 05:43.

По данным городского головы, гражданская инфраструктура не пострадала. Предварительно погибших и пострадавших нет.

Взрывы в Ровно

Взрывы 15 мая прогремели в Ровенской области около 05:54. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Ранее Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках. В частности, в 05:12 украинские военные писали, что группа "Шахедов" на юге Ровенщины курсом на северо-запад.

Официальных сообщений от местных властей о взрывах пока не было.

Взрывы в Луцке

Утром 15 мая во время тревоги в Луцке раздались взрывы. Как сообщил мэр Игорь Полищук, работает ПВО. Он призвал лучан находиться в укрытии.

Воздушная тревога

По состоянию на 6:26 карта воздушных тревог выглядит так. Как видно, сигнал преимущественно в западной части Украины.

Напомним, накануне 14 мая взрывы раздавались уже в Ровенской области. Силы ПВО обезвредили над областью четыре воздушных цели врага.

Как сообщал "Телеграф", вечером 13 мая россияне запустили по Одессе баллистические ракеты из оккупированного Крыма. По предварительной информации, они улетели в сторону соседнего Черноморска.