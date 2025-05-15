Західні області — під атакою росіян: де чули вибухи, що відомо про наслідки

Під атакою три регіони України

Вибухи в Івано-Франківську, Луцьку та Рівному пролунали зранку 15 травня. Регіони перебувають під атакою дронів.

"Телеграф" розповідає про деталі атаки. Нижче можна ознайомитись з інформацією.

Вибухи в Івано-Франківській області

Приблизно о 05:29 в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. Паралельно мер міста Руслан Марцінків інформував, що в Івано-Франківській громаді працюють сили протиповітряної оборони. Через декілька хвилин стало відомо, що вибухи пролунали в Івано-Франківську.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, що в регіоні були зафіксовані "Шахеди", які рухалися курсом на захід.

"Може бути гучно. Тривога продовжується", — додав Марцінків о 05:43.

За даними міського голови, цивільна інфраструктура не постраждала. Попередньо, загиблих і потерпілих немає.

Вибухи у Рівному

Вибухи 15 травня пролунали в Рівненській області близько 05:54. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Раніше Повітряні сили попереджали по ворожі безпілотники. Зокрема, о 05:12 українські військові писали, що група "Шахедів" на півдні Рівненщини курсом на північний захід.

Офіційних повідомлень від місцевої влади щодо вибухів поки не було.

Вибухи у Луцьку

Вранці 15 травня під час тривоги у Луцьку пролунали вибухи. Як повідомив мер Ігор Поліщук, працює ППО. Він закликав лучан перебувати в укритті.

Повітряна тривога

Станом на 6:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал переважно у західній частині України.

Нагадаємо, напередодні 14 травня вибухи лунали вже на Рівненщині. Сили ППО знешкодили над областю чотири повітряні цілі ворога.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 13 травня росіяни запустили по Одесі балістичні ракети з окупованого Криму. За попередньою інформацією, вони полетіли у бік сусіднього Чорноморська.