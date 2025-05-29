Хронология войны – день 1191: россияне атакуют в Сумской области и готовятся к более масштабному наступлению

29 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов. На 1191 день захватчики продолжают обстрелы и давят на фронте

На календаре четверг, 29 мая 2025 года, длится 1191-й день полномасштабной войны России против Украины. Захватчики продолжают подготовку к новому наступлению на востоке и юге Украины, но при этом постоянно проверяют боеготовность украинских сил в Сумской области. Наиболее горячим направлением все еще остается Покровское, где происходят основная часть боевых действий.

Как проходит 1191-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 29 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Более 20 дронов замечены над Украиной, большая часть летает над Донецкой областью

00:00 В российской Липецкой области слышали многочисленные взрывы, россияне жалуются, что там слышали пролеты БПЛА. На фоне этого несколько российских беспилотников замечены в восточных и северных областях Украины.

С ситуацией в Украине 26 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1188: россияне устроили масштабный налет дронов, но Украина бьет в ответ

О новостях и событиях 27 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1189: новые обстрелы и наступление россиян

О том, что происходило 28 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1190: Зеленский в Германии, а россияне продолжают штурм Украины