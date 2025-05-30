Хронология войны – день 1192: россияне продвигаются в Сумской области и запускаются дроны

30 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов. На 1192 день захватчики продолжают обстрел и давят на фронте.

На календаре пятница, 30 мая 2025 года, длится 1192-й день полномасштабной войны России против Украины. Захватчики продолжают подготовку к новому наступлению на востоке и юге Украины, но при этом давят уже в Сумской области. Наиболее горячим направлением по-прежнему остается Покровское, где происходит основная часть боевых действий.

Как проходит 1192-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта на 30 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 В Чугуеве Харьковской области раздаются взрывы — российские оккупанты запустили баллистические ракеты по городу. Также в районе Харьковской области все еще находится более 20 ударных беспилотников оккупантов.

01:00 В Курске взрывы и прилеты: россияне заявили об "атаке украинских беспилотников". Благодаря "хорошей работе" российской ПВО повреждена многоэтажка.

00:00 Над Украиной фиксируются ударные дроны россиян. Мониторы сообщают, что ночью может быть до 120 БПЛА.

С ситуацией в Украине 27 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1189: новые обстрелы и наступление россиян

О новостях и событиях 28 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1190: Зеленский в Германии, а россияне продолжают штурм Украины

О том, что происходило 29 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1191: россияне атакуют в Сумской области и готовятся к более масштабному наступлению