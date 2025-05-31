Хронологія війни – день 1193: Росія морочить усім голови "меморандумом" і страждає від дронів

31 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів.

На календарі субота, 31 травня 2025 року. Україна проводить останній день весни під звуки тривог і вибухів, і в очікуванні конкретики від Росії з приводу "меморандуму" та продовження переговорів.

Як проходить 1193-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту на 31 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російські безпілотники атакують Україну з боку Харківської та Херсонської областей, у зв’язку з чим у кількох областях оголошено тривогу.

Також неспокійно й у Росії — у Рильську Курської області заявляють про пожежі через атаку безпілотників.

Карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта, де йдуть бої у Сумській області Росії 31.05.2025

Карти бойових дій за Покровськ від DeepState 31.05.2025

Про новини та події 28 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1190: Зеленський у Німеччині, а росіяни продовжують штурм України

Про те, що відбувалося 29 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1191: росіяни атакують у Сумській області та готуються до більш масштабного наступу

З ситуацією в Україні 30 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1192: візит сенаторів США та секретний "меморандум" Росії