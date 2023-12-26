"Це не моя компетенція": Залужний зробив заяву щодо мобілізації в Україні

Залужному як головному потрібні боєприпаси та зброя

Військове командування України не втручається у питання про те, кого закликатиме держава і хто буде чи матиме відстрочку. Головне для ЗСУ, щоб на службу прийшли люди та могли виконувати поставлені завдання.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, ці питання не в його компетенції, і цим мають займатися центральні органи виконавчої влади.

"Збройним силам України, мені особисто головне, щоб прийшли люди в армію і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку матиме відстрочку або не матиме відстрочку, кого закликатиме держава – на сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть визначити це", — сказав головком.

Залужний підкреслив, що йому як головнокомандувачу потрібні боєприпаси й потрібна зброя, за допомогою яких ведуться бойові дії.

Щодо ідеї у новому законопроекті мобілізувати до армії інвалідів 3-ї групи, Валерій Залужний зазначив, що група інвалідності не актуальна. Він вважає, що у законодавстві має залишатися два поняття — придатний та непридатний до служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Олександр Горенюк сказав, коли може набути чинності новий закон про мобілізацію.