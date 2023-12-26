"Это не моя компетенция": Залужный сделал заявление по мобилизации в Украине

Залужному как главкому необходимы боеприпасы и оружие

Военное командование Украины не вмешивается в вопросы о том, кого будет призывать государство и кто будет или будет иметь отсрочку. Главное для ВСУ, чтобы на службу пришли люди и могли выполнять поставленные задачи.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в эфире телемарафона. По его словам, эти вопросы не в его компетенции и этим должны заниматься центральные органы исполнительной власти.

"Вооруженным силам Украины, мне лично главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. То, кто какую будет иметь отсрочку или не будет иметь отсрочку, кого будет призывать государство – на сегодняшний день я считаю, что это не моя компетенция. Для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить", — сказал главком.

Залужный подчеркнул, что ему как главнокомандующему необходимы боеприпасы и нужно оружие, с помощью которых ведутся боевые действия.

Насчет идеи в новом законопроекте мобилизовать в армию инвалидов 3-й группы, Валерий Залужный отметил, что группа инвалидности не актуальна. Он считает, что в законодательстве должно оставаться два понятия — годный и непригодный к службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Александр Горенюк сказал, когда может вступить в силу новый закон о мобилизации.