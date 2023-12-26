Полмиллиона не за один раз: Залужный сделал важное уточнение по мобилизации

Главком считает, что мобилизованные должны попадать на фронт уже подготовленными

Потребность в дополнительных мобилизованных в новом законопроекте разбита на периоды. Речь не идет об одномоментной мобилизации 500 тысяч человек.

Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе брифинга 26 декабря, комментируя планы по мобилизации в Украине. По его словам, этот процесс будет происходить постепенно.

"Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре", – объяснил он.

Вместе с тем главком высказался за то, чтобы на фронт мобилизованные попадали уже подготовленными.

"Я согласен с любыми инициативами, которые даже повышают ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным. Такого быть не может. У нас есть отличная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров – и они уделяют подготовке наших войск большое внимание, – подчеркнул Залужный

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Валерий Залужный прокомментировал план по мобилизации 500 тысяч человек. Он отметил, что военное командование не делало запрос на определенные цифры.