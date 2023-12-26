И на работе, и в общественных местах: где еще будут вручать повестки по новому закону

Порядок вручения упрощается, личное присутствие не обязательно

В Украине могут появиться новые пути вручения повесток: например через е-кабинет призывника или на электронную почту, при которых личное присутствие будет необязательным. Такие изменения предусмотрены в новом законопроекте 10378, который 25 декабря Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады.

В тексте проекта закона отмечается, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет призывников и резервистов, куда сможет прийти повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Повестка может прийти также по электронной почте.

Порядок вручения повесток

Также полиция получает право вручать повестки. Нужно везде носить военный билет и удостоверение личности (ID-карта/права/паспорт для выезда за границу) и указывать по требованию. Порядок вручения повесток вживую выглядит так:

в помещении ТЦК представителями ТЦК;

по месту жительства и пребывания представителями ТЦК или полицейскими;

по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.

Не прийти в ТЦК можно только по уважительной причине (стихия, болезнь, смерть родственника). Процесс вручения повестки в общественных местах будут сниматься на видео.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое наказание будет ждать за неявку и уклонение в новом законопроекте. Уклониста внесут в Единый реестр должников, нельзя будет купить или продать недвижимость, или, например, машину. За границей не поможет консул для оформления украинского или загранпаспорта.