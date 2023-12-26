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И на работе, и в общественных местах: где еще будут вручать повестки по новому закону

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
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Автор
ВСУ, фото иллюстративный Новость обновлена 27 декабря 2023, 00:01
ВСУ, фото иллюстративный. Фото Генштаб ВСУ

Порядок вручения упрощается, личное присутствие не обязательно

В Украине могут появиться новые пути вручения повесток: например через е-кабинет призывника или на электронную почту, при которых личное присутствие будет необязательным. Такие изменения предусмотрены в новом законопроекте 10378, который 25 декабря Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады.

В тексте проекта закона отмечается, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет призывников и резервистов, куда сможет прийти повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Повестка может прийти также по электронной почте.

Порядок вручения повесток по новому проекту инфографика
Порядок вручения повесток

Также полиция получает право вручать повестки. Нужно везде носить военный билет и удостоверение личности (ID-карта/права/паспорт для выезда за границу) и указывать по требованию. Порядок вручения повесток вживую выглядит так:

  • в помещении ТЦК представителями ТЦК;
  • по месту жительства и пребывания представителями ТЦК или полицейскими;
  • по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;
  • в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.

Не прийти в ТЦК можно только по уважительной причине (стихия, болезнь, смерть родственника). Процесс вручения повестки в общественных местах будут сниматься на видео.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое наказание будет ждать за неявку и уклонение в новом законопроекте. Уклониста внесут в Единый реестр должников, нельзя будет купить или продать недвижимость, или, например, машину. За границей не поможет консул для оформления украинского или загранпаспорта.

Теги:
#Полиция #Мобилизация #Повестка