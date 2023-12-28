Возраст мобилизации: кто подлежит учету и кого первым коснется призыв
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Вскоре в законодательство могут внести изменения, которые снизят возраст начала мобилизации.
В Украине ожидают изменения законодательства о мобилизации. Согласно возможным обновлениям, повестки смогут присылать по электронной почте, круг военнообязанных станет шире и т.д. Также обновление касается и возраста для мобилизации. Его предлагают снизить до 25 лет.
Попытки снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет уже были, но законопроект так и не подписал президент. На конец 2023 года в Украине на учете стоят мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Возраст срочной службы – 18 – 27 лет, с 27 до 60 лет могут мобилизовывать без предварительного военного опыта. Тех, кто младше могут мобилизовывать по контракту или при наличии предыдущего опыта службы.
При этом повестку могут выдать и тем, кто не подлежит мобилизации. Она представляется для уточнения личных данных в ТЦК и СП. Что же касается предложенных обновлений законодательства, то кроме снижения призывного возраста мобилизации до 25 лет также отмечено:
- общий учет граждан от 18 до 60, в том числе имеющих отсрочку и может быть мобилизован только по желанию,
- срочную службу отменят,
- срочники перейдут в мобилизационный ресурс.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что, кроме ограничения по возрасту до 25 и после 60 лет, мобилизации не подлежат еще почти два десятка категорий людей. Среди них одинокие родители, студенты, нардепы.