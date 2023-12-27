Мобилизация по-новому подразумевает упрощение порядка вручения повестки: кто и где ее может выдать

Отправка по электронной почте — не единственная новинка

Правила мобилизации в Украине могут существенно измениться в случае принятия нового законопроекта 10378. Согласно ему, способов вручения повесток становится больше.

Об этом говорится в тексте законопроекта. Также отмечается, что с новыми изменениями военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет призывников и резервистов, куда сможет прийти повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Кроме того, появится возможность отправить повестку на электронную почту. Также выдавать повестки смогут сотрудники полиции. А гражданам Украины, которые являются военнообязанными, необходимо иметь при себе военный билет и документ, удостоверяющий личность.

Вживую повестки могут вручать:

представители ТЦК – в помещении ТЦК;

представители ТЦК или полицейские — по месту жительства и пребывания;

представители ТЦК, работодатель, полицейские — по месту работы;

представители ТЦК или полицейские – в общественных местах.

Только по уважительной причине можно не прийти в ТЦК. Среди таких – стихия, болезнь, смерть родственника.

Более того, процесс вручения повестки в общественных местах будут снимать на видео.

Больше об изменениях, которые предусматривает новый законопроект, читайте в материале Телеграфа Мобилизация по-новому: еще больше пригодных, демобилизация и наказание для уклоняющихся

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