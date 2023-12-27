Мобілізація по-новому передбачає спрощення порядку вручення повістки: хто та де її може дати

Надсилання електронною поштою — не єдина новинка

Правила мобілізації в Україні можуть суттєво змінитись в разі ухвалення нового законопроєкту 10378. Відповідно до нього, способів вручення повісток стає більше.

Про це йдеться у тексті законопроєкту. Так же зазначається, що з новими змінами військовозобов'язані повинні зареєструвати електронний кабінет призовників та резервістів, куди зможе прийти повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Окрім того, зʼявиться можливість відправити повістку на електронну пошту. Також видавати повістки зможуть працівники поліції. А громадянам України, які є військовозобовʼязаними буде необхідно мати при собі військовий квиток та документ, які засвідчує особу.

Наживо повістки можуть вручати:

представники ТЦК — в приміщені ТЦК;

представники ТЦК або поліцейські — за місцем проживання й перебування;

представники ТЦК, роботодавець, поліцейські — за місцем роботи;

представники ТЦК або поліцейські — в громадських місцях.

Лише за поважної причини можна не прийти у ТЦК. Серед таких — стихія, хвороба, смерть родича.

Ба більше, процес вручення повістки у громадських місцях зніматимуть на відео.

Більше про зміни, які передбачає новий законопроєкт, читайте у матеріалі "Телеграфа" Мобілізація по-новому: ще більше придатних, демобілізація та покарання для ухилянтів

Раніше "Телеграф" писав, що визначено категорії громадян, які не підлягатимуть призову на службу. Серед них багатодітні, педагоги, нардепи, інваліди (1 та 2 група) та багато інших.