Мобілізація по-новому: для частини студентів хочуть відмінити відстрочку, але є нюанс

Уряд може обмежити коло осіб, які можуть отримати відстрочку через навчання

У новому законопроекті щодо мобілізації, який подано до Верховної Ради 25 грудня, скасовується відстрочка для отримувачів другої вищої освіти. При цьому документ не встановлює вікових обмежень на здобуття першої вищої освіти.

На сайті парламенту законопроект зареєстровано за номером 10378. Згідно з ним, людина в 50 років, яка не має вищої освіти, може вступати до ВНЗ.

Так він отримає відстрочку від мобілізації на час навчання. При цьому студентам, які здобувають другу освіту, надається право довчитися цьогорічний навчальний рік. Тобто втратять вони право на відстрочку не одразу, а лише у червні.

Нагадаємо, що новий документ, за який незабаром можуть проголосувати народні депутати, включає низку нововведень:

Зміна призовного віку з 27 до 25 років.

Відпустка для військовослужбовців, звільнених із полону, тривалістю 90 днів із збереженням грошового забезпечення.

Встановлення вимог до повісток, а також порядку їх вручення громадянам.

Уточнення підстав для відстрочення та звільнення від призову.

Встановлення категорій громадян, які не підлягають призову.

Уточнення підстав для звільнення з військової служби.

Витяг із переліку висновків ВЛК висновку про обмежену придатність.

Виключення строкової служби як виду військової служби та звільнення від служби у запас усіх військовослужбовців строкової служби.

Обмеження прав тих, хто ухиляється від взяття на військовий облік і проходження військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, які ще зміни щодо відстрочки від призову включені до нового законопроекту щодо мобілізації.