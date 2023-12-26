Мобилизация по-новому: для части студентов хотят отменить отсрочку, но есть нюанс

Правительство может ограничить круг лиц, которые могут получить отсрочку из-за обучения

В новом законопроекте относительно мобилизации, который подан в Верховную Раду 25 декабря, отменяется отсрочка для получателей второго высшего образования. При этом документ не установливает возрастные ограничения на получение первого высшего образования.

На сайте парламента законопроект зарегистрирован под номером 10378.

Согласно ему, человек в 50 лет, не имеющий высшего образования, может поступать в ВУЗ. Так он получит отсрочку от мобилизации на время учебы.

При этом, студентам, которые получают второе образование, дается право доучиться нынешний учебный год. То есть, потеряют они право на отсрочку не сразу, а только в июне.

Напомним, что новый документ, за который вскоре могут проголосовать народные депутаты, включает в себя ряд нововведений:

Изменение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена, продолжительностью 90 дней с сохранением денежного довольствия.

Установление требований к повесткам, а также порядка их вручения гражданам.

Уточнение оснований для отсрочки и освобождения от призыва.

Установление категорий граждан, не подлежащих призыву.

Уточнение оснований для увольнения с военной службы.

Извлечение из перечня выводов ВЛК вывода об ограниченной пригодности.

Исключение срочной службы как вида военной службы и освобождения от службы в запас всех военнослужащих срочной службы.

Ограничение прав уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще изменения относительно отсрочки от призыва включены в новый законопроект по мобилизации.