Вік мобілізації: хто підлягає обліку та кого першим торкнеться призов

Незабаром в законодавство можуть внести зміни, які знизять вік початку мобілізації

В Україні очікують зміни законодавства про мобілізацію. Згідно з можливими оновленнями — повістки зможуть надсилати електронною поштою, коло військовозобов'язаних стане ширше тощо. Також оновлення торкається і віку для мобілізації. Його пропонують зменшити до 25 років.

Спроби знизити вік мобілізації з 27 до 25 років вже були, але законопроєкт так і не підписав президент. Тож на кінець 2023 року в Україні на обліку стоять чоловіки віком від 18 до 60 років. Вік строкової служби — 18 — 27 років, з 27 до 60 років можуть мобілізовувати без попереднього військового досвіду. Тих, хто молодше можуть мобілізовувати за контрактом або ж за наявності попереднього досвіду служби.

Зазначимо, що при цьому повістку можуть видати і тим, хто не підлягає мобілізації. Вона видається для уточнення особистих даних в ТЦК та СП. Що ж до оновлень законодавства, які наразі пропонуються, то окрім зниження призовного віку мобілізації до 25 років також зазначено:

загальний облік громадян від 18 до 60, в тому числі тих хто має відстрочку та може бути мобілізований тільки за бажанням,

строкову службу скасують

строковики перейдуть в мобілізаційний ресурс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім обмеження по віку до 25 та після 60 років, мобілізації не підлягають ще майже два десятки категорій людей. Серед них одинокі батьки, студенти, нардепи.