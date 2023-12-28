Мобилизация по новому закону: со скольких лет мужчины пойдут на службу

Мужчинам могут выдать повестку на улице, и это будет легально

В Украине после начала полномасштабного вторжения объявили всеобщую мобилизацию. Сейчас военнообязанными считаются мужчины от 18 до 60 лет, но скоро в законодательство могут внести изменения.

Для тех, кто не имеет военного опыта, в Украине устанавливается призывной возраст мужчин 25 лет. Это означает, что мужчин в возрасте от 18 до 24 лет мобилизовать не могут, если они раньше не воевали. Однако они могут проходить службу по контракту.

Если получили призыв выше указанного возраста, то это можно обжаловать в суде. Однако выдать повестку на улицы мужчинам могут и это будет легально. Повестка не равна мобилизации на фронт, а необходима для обновления базы данных о призывниках.

А вот для мужчин, проходивших службу и имеющих военно-учетную специальность, устанавливается разный предельный возраст службы.

Рядовой, младший сержантский и старшинский состав по контракту имеют предельный возраст службы 45 лет.

Старший сержантский и старшинский состав на контракте – 50 лет.

Высший сержантский и старшинский состав на контракте – 55 лет.

Младший офицерский состав – 45 лет.

Военнослужащие старшего офицерского состава, например, майоры и подполковники могут служить до 50 лет, а полковники капитаны 1 ранга — до 55 лет.

Высший офицерский состав имеет предельный возраст службы 60 лет.

Высший офицерский состав может служить до 65 лет.

Ранее "Телеграф" писал, как сейчас происходит мобилизация в Украине и зачем мужчины попросили все-таки явиться в ТЦК и СП.