Мобилизация продолжается: кого могут призвать в 2024 году

Речь идет о трех категориях граждан

В Украине до 14 февраля продолжается действие военного положения и общей мобилизации, а это значит, что военнообязанные мужчин ы продолжат получать повестки и в 2024 году. Призыву подлежат некоторые категории граждан.

Призыву на службу по-прежнему подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Также добровольцами на службу могут идти женщины до 60 лет. "Фокус" опубликовал полный список этих категорий.

Кто подлежит мобилизации в 2024 году

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них есть военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с воинского учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными на основании решений ВВК.

Призваны по собственному желанию могут быть:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы, на службу по контракту;

люди с инвалидностью;

лица, получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев не подлежат призыву по новому законопроекту. В целом отмечено 20 категорий.