Будут ли копы раздавать повестки: в Нацполиции озвучили свою позицию

В полиции считают, что каждій должен заниматься своим делом

Законопроект о мобилизации, предложенный правительством Украины, среди прочего, предполагает, что полицейские будут раздавать повестки без участия военных. Однако в самой полиции против такой идеи.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью "Украинским новостям". Он пояснил такую позицию тем, что у полиции и так много функций.

"У нас очень много своего функционала, и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем различные моменты", — отметил он.

Глава Нацполиции пояснил, что так происходит потому, что полиция — самый большой правоохранительный орган, поэтому она и подставляем плечо другим правоохранительным структурам. Он подчеркнул, что если она этого не будет делать, "то некоторые важные направления работы просто упадут".

"Мы документируем сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они получают неправомерную выгоду, и таким образом люди не идут служить. Получается, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем по мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов", — резюмировал Выговский.

Как сообщал "Телеграф", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о мобилизации содержит нормы, которые противоречат Конституции Украины. По его словам, Украина рискует превратиться в подобие России, и этого нужно избегать.