"Матрица" отдыхает: маска пенсионера для уклонистов подорвала сеть (фото, видео)

"Креативное решение" вызвало немало вопросов

На украинском рынке появилась "новинка" для ухилянцев. Это — силиконовая маска пожилого человека, которая уже разошлась в интернете.

В комментариях к постам в телеграмм-каналах пользователи сети оценили эту новость, разделившись на несколько лагерей. Одни считают, что это — низко для нашего общества, другие просто высмеяли, а третьи серьезно задумались над приобретением маски.

Отметим, что скриншот и видео сделаны из рекламных объявлений. Да и цена в 13600 и 14000 грн указывает на то, что спрос есть. Хотя комментаторы и пишут о том, что на китайских сайтах похожие маски стоят около 700 грн.

Однако есть и более "бюджетные" варианты за 800 грн., но это маска лица с определенными деформациями.

Реакция пользователей сети

Если одни люди высмеивают эту новость, пишет, что теперь по улицам будут ходить близнецы пожилого возраста, то другая часть нашего общества возмущена тем, на что готовы пойти некоторые мужчины, чтобы не защищать Украину.

Есть и те, кто понимает, что просто маской не откреститься, ведь представители ТЦК и СП имеют право спросить у мужчины документы, удостоверяющие личность.

Также шутки дошли и до того, что теперь работникам ТЦК и СП может понадобиться "проверить" настоящее ли у человека лицо, немного его подергав.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина вынуждена идти на крайне непопулярные меры по усилению мобилизации — в частности, снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и уменьшение оснований для освобождения от военной службы — только потому, что других альтернатив этому сейчас нет. Страна должна вся мобилизоваться, это касается не только армии.