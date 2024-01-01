Альтернативы нет: Зеленский объяснил необходимость усиления мобилизации

Запад потерял чувство срочности, а многие украинцы уже не испытывают ощущения экзистенциальной угрозы

Украина вынуждена идти на крайне непопулярные меры по усилению мобилизации – в частности, на снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и уменьшение оснований для освобождения от военной службы – только потому, что других альтернатив этому сейчас нет. Страна должна вся мобилизоваться, это касается не только армии.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist. Он подчеркнул, что ситуация сейчас требует мобилизации всех усилий во всей стране.

"Только так можно защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Скажем честно, мы переключились на внутреннюю политику. Это выбор, который придется сделать украинцам. Если мы продолжаем сосредотачиваться на внутренней политике, нам нужно назначать выборы. Изменить закон, конституцию. Но забудьте про контрнаступательные действия и деоккупацию", – высказался президент.

Сейчас многие украинцы потеряли то чувство экзистенциальной угрозы, которое у них было в 2022 году. Но, говорит Зеленский, ощущение, что российский диктатор Владимир Путин побеждает – это не просто ощущение: несмотря на кровавую бойню, в которой страдает российская армия на фронте, сил воевать у россиян еще хватит надолго.

Поэтому Украина не может отказаться от своего плана победить Россию – что бы ни говорили западные издания и партнеры, которые, похоже, тоже потеряли чувство срочности. Другого выбора просто нет.

"Важнейшая профессия, которой может заниматься украинец сейчас, – это быть в Украине. А для наших западных партнеров – это быть с Украиной. Если нет сил, то или уходи, или подвинься. Мы не отступим", – жестко резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде заменить срочную службу базовой военной службой. Ее смогут проходить граждане от 18 до 25 лет.

Детальнее об изменениях в мобилизации в Украине читайте в материале на сайте "Телеграф": "Мобилизация по-новому: еще больше пригодных, демобилизация и наказание для уклоняющихся".