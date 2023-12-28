Не ждать массовой мобилизации: как заранее найти место в ВСУ по специальности

Контрактники могут самостоятельно избрать должность, на которой будут проходить службу

Недавний законопроект о мобилизации вызвал бурную реакцию украинцев, ведь теперь список военнообязанных стал значительно шире. Однако мобилизованные не всегда попадают на передовую. В подразделения ВСУ набирают мужчин и женщин не по количеству, а по недостающим специальностям. Это могут быть как боевые профессии, так и работа в тылу.

"Телеграф" решил объяснить, как стать в защиту страны, используя свою гражданскую профессию с максимальной пользой, и какие специалисты нужны подразделениям ВСУ.

Полностью диджитальный формат

Еще в ноябре Министерство обороны Украины начало проект по рекрутингу в Вооруженные силы. Процесс вступления в ряды ВСУ должен был упроститься и напоминать обычный поиск работы: размещение вакансии, поиск соответствующего требованиям кандидата/работодателя, собеседование и, в результате, трудоустройство на желаемую должность.

Партнером в проекте выступили две платформы по трудоустройству: Lobby X и Work.Ua. В конце концов первое агентство по рекрутингу помогало украинской армии в поиске кадров еще с лета 2022 года. Поэтому заключенное соглашение только легализовало начатую ранее деятельность.

Механизм столь альтернативного рекрутинга представители компании уже описывали в интервью "Телеграфу".

В конце концов, в большинстве ТЦК работает схожий формат. К примеру, вы заинтересовались какой-то бригадой и хотите быть там артиллеристом. Тогда вам нужно обратиться в эту бригаду, получить отношение к данной должности и пойти в свой территориальный центр комплектования.

— Так и скажите им: "Я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в той бригаде". И вы попадете именно на эту должность в эту бригаду, подписав контракт. Всегда осуществляется как раз акцент на профессию будущего мобилизованного, — объяснял начальник службы по связям с общественностью командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью РБК.

Какие должности в ВСУ пользуются наибольшим спросом?

В первую очередь следует понимать, что в Вооруженных силах около 35-37% вакансий, касающихся непосредственно боевых действий. В механизированные бригады нужны механики-водители на танки и БМП, в десантно-штурмовые – снайперы и пулеметчики, в инженерно-саперные взводы – минеры и т.д.

Остальные же должности в штате связаны с логистикой, обеспечением, делопроизводством. Активно привлекают представителей креативных индустрий, ИТ-специалистов и психологов.

— Если вы хотите специфическую профессию в армии, то все подразделения обеспечивают такое обучение. Если у вас уже есть гражданская специальность, приближенная к той, которая нужна подразделению, то с этим будет проще. Скажем, инженер радиотехнической аппаратуры в гражданской жизни будет отличным связителем. Ключевой фактор – человекоцентрический подход. Другими словами, важно найти то, что человеку нравится и в чем он хорошо понимается, а затем дать ему возможность использовать эти навыки и интересы на службе в Вооруженных силах, — заявил руководитель платформы Lobby Х Алексей Руденко "Украинскому радио".

Из интересных вакансий за последний месяц — ищут капелланов и разведчика в подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Также достаточно много инструкторских специальностей в разных учебных центрах.

Очень ценны люди, которые знают иностранные языки : английский, немецкий и французский. Нехватка компетентных переводчиков является главной проблемой, замедляющей процесс обучения украинских военных на Западе.

Количество желающих мобилизоваться таким образом растет

По результатам сотрудничества Министерства обороны Украины с частными компаниями Lobby X и Work.ua по привлечению людей в Вооруженные силы Украины, интерес к вакансиям вырос втрое. Так, на Lobby Х за последний месяц было опубликовано более 400 новых вакансий. Кроме того, обратилось несколько десятков новых подразделений.

Как попасть в желаемую бригаду

Как рассказал "Телеграфу" подполковник Андрей Базюк, заместитель командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, лица с соответствующим гражданским образованием могут напрямую призываться на военную службу по контракту. Получить можно даже офицерское звание. Вы можете прийти к воинской части интересующей вас бригады и спросить у персонала о вакансиях, соответствующих вашему образованию.

— Если они скажут: "Да, можем забрать на такую должность", то вы подписываете контракт. Связываться лучше напрямую с бригадой. Ведь все меняется, люди переводятся или увольняются, – говорит военный 24-й ОМБр.

В 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Телеграф" объяснили, что именно благодаря отношению от воинской части вы можете попасть на службу туда, куда хотите, и на ту должность, которая соответствует вашей квалификации.

— Для этого нужно связаться с интересующей вас строевой частью подразделения (военной частью). Там проходит собеседование. Если ваша гражданская специальность соответствует ВОС (военно-учетная специальность. — Ред .), которая есть в штате и в которой подразделение имеет необходимость, вы получаете отношение от воинской части. С отношением вы направляетесь к вашему ТЦК, где вас оформляют. Есть мобилизационный контракт, есть обычный, но до конца военного положения обычный контракт действует даже по истечении его срока, — говорит пресс-офицер Евгений.

По его словам, благодаря отношению вас оформляют именно в ту воинскую часть, где вы его получили, по соответствующей ВОС, а не распределяют по подразделениям по необходимости. К примеру, если вы журналист, но есть потребность в пехоте, вы без отношения приходите в ТЦК и попадаете в учебный центр на гранатометчика. После этого вы прибываете к воинской части, которая дала вам отношение и служите по своей специальности

— Или представим, у вас специальность по телекоммуникации. Соответственно в штате пресс-службы бригады есть две офицерские должности и одна солдатская. Если у вас нет военной кафедры и солдатская должность свободна, то после базовой всеобщей военной подготовки вас назначают на эту должность. Если у вас есть военная кафедра, а офицерская должность свободна, то можете стать на нее, говорит представитель бригады.

Однако пресс-офицер отмечает, что далеко не все гражданские специальности соответствуют военным, поэтому все решается индивидуально.