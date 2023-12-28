Известная китайская компания признана спонсором агрессии РФ: "Телеграф" выяснил, что она зарабатывает и в Украине

Бизнес в крови

Российское Минобороны активно скупает китайские вездеходы бренда Odes для своих военных. Это означает, что компания из Поднебесной зарабатывает миллионы на поставках этих автомобилей в Россию и платит немалые налоги в бюджет страны-агрессора (только за 2022 год почти на миллион долларов).

Поэтому в НАПК внесли этого производителя в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства.

Производитель вездеходов Shandong Odes Industry Co., Ltd зарабатывает в России и Украине.

Shandong Odes Industry Co., Ltd — компания, зарегистрированная в Китае. Также она продает свои квадроциклы в США под брендом Aodes – на американском рынке они безумно популярны.

В России также их активно скупают. Не известно, знают ли об этом китайцы, но оккупанты используют эти вездеходы не для спорта или отдыха, а для передвижения временно оккупированными территориями Украины. Недавно украинские военные уничтожили 2 таких квадроцикла в Херсонской области.

Также продукция Odes представлена в Украине. Согласно информации из открытых источников, импортируют технику этого китайского производителя компания "Агромото" и "Интертехника".

В комментарии журналисту "Телеграфа" менеджер компании "Агромото" сказал, что квадроциклы есть в наличии, а в "Интертехнике" ожидают поставки товара с Нового года. В обеих компаниях не знали о том, что производитель, официальными дилерами которого они являются, поставляет такие же квадроциклы в РФ, и что они спонсоры войны.

А еще на одном сайте эти же квадроциклы предлагаются как американский товар. Впрочем, это ничего не меняет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США автодилер продал 13 клиентам один и тот же фургон. Ему грозит 170 лет лишения свободы.