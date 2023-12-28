Відома китайська компанія визнана спонсором агресії РФ: "Телеграф" з’ясував, що вона заробляє і в Україні

Бізнес на крові

Російське Міноборони активно скуповує китайські всюдиходи бренду Odes для своїх військових. Це означає, що компанія з Піднебесної заробляє мільйони на постачанні цих автомобілів до рф та сплачує немалі податки в бюджет країни-агресора (лише за 2022 рік майже на мільйон доларів).

Тому в НАЗК внесли цього виробника до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляється на офіційному сайті Агентства.

Виробник всюдиходів Shandong Odes Industry Co., Ltd заробляє в росії та Україні

Shandong Odes Industry Co., Ltd — компанія, зареєстрована в Китаї. Також вона продає свої квадроцикли у США під брендом Aodes — на американському ринку вони шалено популярні.

У Росії також їх активно скуповують. Не відомо, чи знають про це китайці, але окупанти використовують ці всюдиходи не для спорту чи відпочинку, а для пересування тимчасово окупованими територіями України. Нещодавно українські військові знищили 2 таких квадроцикли у Херсонській області.

Також продукція Odes представлена в Україні. Згідно з інформацією з відкритих джерел, імпортують техніку цього китайського виробника компанія "Агромото" та "Інтертехніка".

У коментарі журналісту "Телеграфу" менеджер компанії "Агромото" сказав, що квадроцикли є в наявності, а в "Інтертехніці" очікують на постачання товару з Нового року. В обидвох компаніях не знали про те, що виробник, офіційними дилерами якого вони є, постачає такі ж квадроцикли до рф, і що вони є спонсорами війни.

А на ще одному сайті ці ж квадроцикли пропонуються як американський товар. Втім, це нічого не змінює.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США автодилер продав 13 клієнтам один і той же фургон. Йому загрожує 170 років позбавлення волі.