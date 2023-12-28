Не чекати масової мобілізації: як завчасно знайти місце в ЗСУ за фахом

Контрактники можуть самостійно обрати посаду, на якій будуть проходити службу

Нещодавній законопроєкт про мобілізацію спричинив бурхливу реакцію українців, адже тепер список військовозобов'язаних став значно ширшим. Однак мобілізовані не завжди потрапляють на передову. В підрозділи ЗСУ набирають чоловіків і жінок не за кількістю, а за спеціальностями, яких бракує. Тож це можуть як бойові професії, так і робота в тилу.

"Телеграф" вирішив пояснити, як стати на захист країни, використовуючи свій цивільний фах з максимальною користю, і які спеціалісти потрібні підрозділам ЗСУ.

Повністю діджитальний формат

Ще в листопаді Міністерство оборони України розпочало проєкт з рекрутингу до Збройних сил. Процес вступу до лав ЗСУ мав спроститися і нагадувати звичайний пошук роботи: розміщення вакансії, пошук кандидата/роботодавця, що відповідає вимогам, співбесіда і, в результаті, працевлаштування на бажану посаду.

Партнером у проєкті виступили дві платформи з працевлаштування: Lobby X та Work.Ua. Зрештою, перша агенція з рекрутингу допомагала українській армії у пошуку кадрів ще з літа 2022 року. Тому укладена угода лише легалізувала почату раніше діяльність.

Механізм такого альтернативного рекрутингу представники компанії вже описували в інтерв'ю "Телеграфу".

Зрештою, в більшості ТЦК працює схожий формат. Наприклад, ви зацікавилися якоюсь бригадою і хочете бути там артилеристом. Тоді вам треба звернутися в цю бригаду, отримати відношення на дану посаду та піти у свій територіальний центр комплектування.

— Так і скажіть їм: "Я хочу захищати Україну на контракті й хочу служити саме в тій бригаді". І ви попадете саме на цю посаду саме в цю бригаду, підписавши контракт. Завжди здійснюється якраз акцент на фах майбутнього мобілізованого, — пояснював начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю РБК.

Які посади в ЗСУ мають найбільший попит?

В першу чергу варто розуміти, що Збройних силах близько 35-37% вакансій, які стосуються безпосередньо бойових дій. У механізовані бригади потрібні механіки-водії на танки та БМП, у десантно-штурмові – снайпери та кулеметники, в інженерно-саперні взводи – мінери тощо.

Решта ж посад у штаті пов'язані з логістикою, забезпеченням, діловодством. Активно залучають також представників креативних індустрій, ІТ-спеціалістів та психологів.

— Якщо ви хочете специфічний фах у війську, то всі підрозділи забезпечують таке навчання. Якщо ви вже маєте цивільну спеціальність, наближену до тієї, яка потрібна підрозділу, то з цим буде простіше. Скажімо, інженер радіотехнічної апаратури в цивільному житті буде чудовим зв'язківцем. Ключовий фактор — людиноцентричний підхід. Іншими словами, важливо знайти те, що людині подобається і в чому вона добре розуміється, а потім дати їй можливість використовувати ці навички та інтереси на службі в Збройних силах, — заявив керівник платформи Lobby Х Олексій Руденко "Українському радіо".

З цікавих вакансій за останній за місяць — шукають капеланів і розвідника у підрозділи активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Також доволі багато інструкторських спеціальностей в різних навчальних центрах.

Дуже цінними є люди, які знають іноземні мови: англійську, німецьку та французьку. Нестача компетентних перекладачів є головною проблемою, що уповільнює процес навчання українських військових на Заході.

Кількість охочих мобілізуватися у такий спосіб зростає

За результатами співпраці Міністерства оборони України з приватними компаніями Lobby X та Work.ua. щодо залучення людей до Збройних сил України, інтерес до вакансій зріс утричі. Так, на Lobby Х за останній місяць було опубліковано понад 400 нових вакансій. Окрім того, звернулося кілька десятків нових підрозділів.

Як потрапити в бажану бригаду

Як розповів "Телеграфу" підполковник Андрій Базюк, заступник командира 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, особи з відповідною цивільною освітою можуть напряму́ призиватися на військову службу за контрактом. Отримати можна навіть офіцерське звання. Ви можете прийти до військової частини бригади, що вас цікавить, і запитати у персоналу про вакансії, що відповідають вашій освіті.

— Якщо вони скажуть: "Так, можемо забрати на таку то посаду", то ви підписуєте контракт. Зв'язуватися краще безпосередньо з бригадою. Адже все змінюється, люди переводяться чи звільняються, — каже військовий 24-й ОМБр.

У 28-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Телеграфу" пояснили, що саме завдяки відношенню від військової частини ви можете потрапити на службу туди, куди хочете, і на ту посаду, яка відповідає вашій кваліфікації.

— Для цього потрібно зв'язатися зі стройовою частиною підрозділу (військовою частиною), який вас цікавить. Там проходить співбесіда. Якщо ваша цивільна спеціальність відповідає ВОС (військово-облікова спеціальність. — Ред.), яка є в штаті та в якій підрозділ має необхідність, ви отримуєте відношення від військової частини. З відношенням ви прямуєте до вашого ТЦК, де вас оформлюють. Є мобілізаційний контракт, є звичайний, але до кінця воєнного стану звичайний контракт діє навіть після завершення його строку, — каже пресофіцер Євгеній.

За його словами, завдяки відношенню, вас оформлюють саме в ту військову частину, де ви його отримали, за відповідною ВОС, а не розподіляють по підрозділах за необхідністю. Наприклад, якщо ви журналіст, але є потреба в піхоті, ви без відношення приходите в ТЦК і потрапляєте в учбовий центр на гранатометника. Після цього ви прибуваєте до військової частини, яка дала вам відношення і служите за своєю спеціальністю

— Або, уявімо, у вас спеціальність з телекомунікації. Відповідно в штаті пресслужби бригади є дві офіцерські посади й одна солдатська. Якщо у вас нема військової кафедри й солдатська посада вільна, то після базової загальної військової підготовки вас призначають на цю посаду. Якщо у вас є військова кафедра, а офіцерська посада — вільна, то можете стати на неї, — каже представник бригади.

Однак пресофіцер зазначає, що далеко не всі цивільні спеціальності відповідають військовим, тому все вирішується індивідуально.