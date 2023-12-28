Законопроект ще доопрацюють: у ЗСУ пояснили, як зараз відбувається мобілізація в Україні

Усі мобілізаційні заходи здійснюється планово.

Нашумілий законопроект про мобілізацію, який днями зареєстрували у Верховній Раді, обіцяють ще доопрацювати. Тим часом українських чоловіків попросили все ж таки з’явитися до ТЦК та СП, і оновити дані, якщо вони цього ще не зробили.

Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Коментар із цього приводу він озвучив в ефірі телемарафону.

"На даний момент є законопроект, який доопрацьовуватиметься. Я вам можу сказати, як це працює все зараз. Зараз нічого не змінилося. Усі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК і СП, потрібно це зробити. Треба з’явитися і актуалізувати свої дані ", — розповів він.

За словами Фітьо, призовний вік військовозобов’язаних громадян в Україні — 18-60 років. При цьому він пояснив, що "по мобілізації від 27 років беруть, якщо немає причин для отримання відстрочки".

Фітьо додав, що всі мобілізаційні заходи здійснюються планово.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроект про мобілізацію, запропонований урядом України, серед іншого, передбачає, що поліцейські будуть роздавати повістки без участі військових. Однак у самій поліції проти такої ідеї.