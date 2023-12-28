Законопроект еще доработают: в ВСУ объяснили, как сейчас проходит мобилизация в Украине

Все мобилизационные мероприятия осуществляется планово

Нашумевший законопроект о мобилизации, который на днях зарегистрировали в Верховной Раде, обещают еще доработать. Тем временем украинских мужчин попросили все же явиться в ТЦК и СП, и обновить данные, если они этого еще не сделали.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Комментарий по этому поводу он озвучил в эфире телемарафона.

"На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает все сейчас. Сейчас ничего не изменилось. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, нужно это сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные", — рассказал он.

По словам Фитьо призывной возраст военнообязанных граждан в Украине — 18-60 лет. При этом он объяснил, что "по мобилизации от 27 лет берут, если нет причин для получения отсрочки".

Фитьо добавил, что все мобилизационные мероприятия осуществляется планово.

Ранее "Телеграф" писал, что законопроект о мобилизации, предложенный правительством Украины, среди прочего, предполагает, что полицейские будут раздавать повестки без участия военных. Однако в самой полиции против такой идеи.