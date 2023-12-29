Залужный объяснился за скандальные заявления "помощницы" про мобилизацию

Фразы Мартынюк не отражают позицию главнокомандующего

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прокомментировали скандальные высказывания Аллы Мартынюк, которую в эфире Youtube-канале "Исландия" представили как "помощника-консультанта главнокомандующего ВСУ". Она не имела права давать публичные комментарии от имени главкома, ведь у нее нет таких полномочий.

Более того, у Валерия Залужного нет консультантов вне штата. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в пятницу, 29 декабря.

"Внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением", ― говорится в сообщении.

Как Мартынюк оскандалилась: подробности

В эфире "Исландии" 28 декабря 2023 года Алла Мартынюк призвала украинцев не впадать в истерию из-за мобилизации. Она отметила, что все равно мы все умрем, и лучше уйти из жизни достойно.

"Все равно мы все умрем, реально, мы все не вечны, но даже если так случится, уйти из этой жизни достойно. Это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет, или тебя машина переедет", ― сказала Мартынюк.

Украинцев возмутили ее слова. Некоторые пользователи даже сравнили слова Мартынюк с речью Путина, когда он в прошлом году выступал перед матерями погибших военных.

Ранее "Телеграф" писал, что главком ВСУ Валерий Залужный защитил докторскую диссертацию. Украинцы отреагировали на эту новость по-разному.