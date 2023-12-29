"Путин то же самое говорил": помощница Залужного возмутила украинцев (видео)

Ее рассуждения вызвали резкое отторжение

Внештатная помощница Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк заявила, что родственникам украинских воинов не нужно впадать в "истерию", боясь, что их близкий человек погибнет на фронте, ведь все мы умрем. Однако ее философствований украинцы не оценили.

Об этом она сказала в интервью каналу "Исландия". Мартынюк рассуждала о том, что матери мужчин, получивших повестку, впадают в "истерию".

"Это неправильно, не нужна эта истерия, нужно верить в то, что ваш сын, он герой и он лучший цвет нации. Все равно мы все умрем, реально, мы все не вечны, но даже если так случится, уйти из этой жизни достойно, это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет, или тебя машина переедет, бывают разные ситуации", — заявила советница Залужного.

Однако украинцев эти рассуждения не успокоили, а наоборот, возмутили. Прежде всего, то, что Мартынюк дает эти советы не из окопа, рискуя жизнью, а из тыла.

Более того, многие провели параллель со словами российского президента Владимира Путина, который в ноябре 2022 года заявлял на встрече с матерями погибших солдат, что люди смертны, а у россиян в этой жизни есть особое предназначение, поэтому надо только благодарить судьбу, что смерть они встретили на поле боя, а могли бы погибнуть в ДТП или спиться.

"Своего ребенка пусть отправит сначала", "Пусть сама пойдет", "Где-то мы это слышали", "Путин то же самое говорил", "А чего она не хочет умереть героической смертью, ждет машину", "Вот скажите за кого ребята погибают? Чтобы такое дурное сидело и такое мололо", — пишут комментаторы.

Алла Мартынюк — украинская актриса и певица, которая с 2014 года активно занималась волонтерской деятельностью в зоне АТО. Сейчас как волонтер она внештатно исполняет обязанности помощника-консультанта Главнокомандующего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Валерий Залужный защитил диссертацию по праву. Таким образом он получил научную степень доктора философии.