"Путін те саме говорив": помічниця Залужного обурила українців (відео)

Її міркування викликали різке відторгнення

Позаштатна помічниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк заявила, що родичам українських воїнів не потрібно впадати в "істерію", боячись, що їхня близька людина загине на фронті, адже всі ми помремо. Проте її філософствувань українці не оцінили.

Про це вона сказала в інтерв’ю каналу "Ісландія". Мартинюк розмірковувала про те, що матері чоловіків, які отримали повістку, впадають у "істерію".

"Це неправильно, не потрібна ця істерія, потрібно вірити в те, що ваш син, він герой і він найкращий цвіт нації. Все одно ми всі помремо, реально, ми всі не вічні, але ж, навіть якщо так станеться, піти з цього життя гідно це набагато краще, ніж іти по вулиці і на тебе цегла впаде, чи тебе машина переїде, бувають різні ситуації", — заявила радниця Залужного.

Однак, українців ці міркування не заспокоїли, а навпаки, обурили. Насамперед те, що Мартинюк дає ці поради не з окопу, ризикуючи життям, а з тилу.

Щобільше, багато хто провів паралель зі словами російського президента Володимира Путіна, який у листопаді 2022 року заявляв на зустрічі з матерями загиблих солдатів, що люди смертні, а у росіян у цьому житті є особливе призначення. Тому треба лише дякувати долі, що смерть вони зустріли на полі бою - а могли б загинути у ДТП чи спитися.

"Свою дитину нехай відправить спочатку", "Нехай сама піде", "Десь ми це чули", "Путін те саме говорив", "А чого вона не хоче померти героїчною смертю, чекає машину", "От скажіть за кого хлопці гинуть? Щоб таке дурне сиділо і таке мололо", — пишуть коментатори.

Алла Мартинюк — українська актриса та співачка, яка з 2014 року активно займалася волонтерською діяльністю у зоні АТО. Нині як волонтер вона позаштатно виконує обов’язки помічника-консультанта Головнокомандувача.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Валерій Залужний захистив дисертацію з права. Таким чином він здобув науковий ступінь доктора філософії.