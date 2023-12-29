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Зеленський у день найпотужнішої ракетної атаки Росії приїхав до Авдіївки (відео)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 29 грудня 2023, 19:39
Володимир Зеленський. Фото Zelenskiy / Official

Український лідер приїхав особисто подякувати воїнам та вручити нагороди

У п’ятницю, 29 грудня 2023 року, президент України Володимир Зеленський відвідав одну з найгарячіших точок на фронті – Авдіївку. Він побував на позиціях 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Президент особисто подякував українським захисникам, а деяким вручив нагороди. Про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі Зеленського.

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"Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку", ― йдеться у повідомленні.

Президент привітав захисників з Різдвом і Новим роком. Він подякував за їхню службу та заявив, що завдяки таким воїнам країна вистояла.

Президент Зеленський із військовим
Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями
Зеленський вручає нагороду солдатові
Вручення нагород українським захисникам
Володимир Зеленський відвідав Авдіївку

Зазначимо, що Володимир Зеленський відвідав Авдіївку в день найпотужнішої ракетної атаки. На міста України запускали і дрони, і ракети. Всього за ніч та ранок 29 грудня було випущено 158 повітряних об'єктів, 114 з яких було збито.

Ворог не заспокоївся і вдень. Ракети запустили північ країни. Вибухи пролунали у Черкаській та Сумській областях. У місті Сміла ракета пошкодила 12 житлових будинків.

Де Авдіївка на карті бойових дій

Авдіївка знаходиться в Донецькій області, всього за 15 км від Донецька. Росіяни останнім часом активно штурмують цей напрямок.

Карта DeepStateMAP, 29 грудня 2023 року
Авдіївка на карті DeepStateMAP

Окупанти намагалися захопити місто до 14 грудня, щоб Путін на "прямій лінії" прозвітував про це перед народом. Але українські захисники вистояли. Другий дедлайн призначили на 1 січня. Однак у росіян є ще одна крайня дата для захоплення Авдіївки, і вона пов’язана із проведенням президентських виборів до РФ.

Раніше "Телеграф" писав, які наслідки чекають на Україну, якщо росіяни окупують Авдіївку.

Теги:
#Україна #Президент #Володимир Зеленський