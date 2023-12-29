Залужний пояснив скандальні заяви "помічниці" про мобілізацію

Фрази Мартинюк не відображають позицію головнокомандувача

У Генеральному штабі Збройних сил України прокоментували скандальні висловлювання Алли Мартинюк, яку в ефірі Youtube-каналі "Ісландія" представили як "помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ". Вона не мала права давати публічні коментарі від імені головкому, адже вона не має таких повноважень.

Мало того, у Валерія Залужного немає консультантів поза штатом. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у п’ятницю, 29 грудня.

"Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", ― йдеться у повідомленні.

Як Мартинюк оскандалилася: подробиці

В ефірі "Ісландії" 28 грудня 2023 Алла Мартинюк закликала українців не впадати в істерію через мобілізацію. Вона зазначила, що все одно ми всі помремо, і краще піти з життя гідно.

"Все одно ми всі помремо, реально, ми всі не вічні, але навіть якщо так станеться, піти з цього життя гідно. Це набагато краще, ніж йти вулицею і на тебе цегла впаде, або тебе машина переїде", — сказала Мартинюк.

Українців обурили її слова. Деякі користувачі навіть порівняли слова Мартинюк із промовою Путіна, коли він минулого року виступав перед матерями загиблих військових.

Раніше "Телеграф" писав, що головком ЗСУ Валерій Залужний захистив докторську дисертацію. Українці відреагували на цю новину по-різному.