Альтернативи немає: Зеленський пояснив необхідність посилення мобілізації

Захід втратив почуття терміновості, а багато українців вже не мають відчуття екзистенційної загрози

Україна змушена йти на вкрай непопулярні заходи з посилення мобілізації – зокрема зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років та зменшення підстав для звільнення від військової служби – тільки тому, що інших альтернатив цьому зараз немає. Країна повинна вся мобілізуватися, це стосується не тільки армії.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist. Він підкреслив, що ситуація зараз вимагає мобілізації усіх зусиль в усій країні.

"Тільки так можна захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Скажімо чесно, ми переключилися на внутрішню політику. Це вибір, який українцям доведеться зробити. Якщо ми продовжуємо зосереджуватися на внутрішній політиці, нам потрібно призначати вибори. Змінити закон, конституцію. Але забудьте про контрнаступальні дії та деокупацію", – висловився президент.

Зараз багато українців втратили те почуття екзистенційної загрози, яке вони мали у 2022 році. Але, каже Зеленський, відчуття, що російський диктатор Володимир Путін перемагає – це не просто відчуття: попри криваву бійню, якої зазнає російська армія на фронті, сил воювати в росіян ще вистачить надовго.

Тому Україна не може відмовитися від свого плану перемогти Росію – що б не казали західні видання та партнери, які, схоже теж втратили відчуття терміновості. Іншого вибору просто немає.

"Найважливіша професія, якою може займатися українець зараз, – це бути в Україні. А для наших західних партнерів – це бути з Україною. Якщо немає сил, то або йди геть, або посунься. Ми не відступимо", – жорстко резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді замінити термінову службу базовою військовою службою. Її зможуть проходити громадяни віком від 18 до 25 років.

Детальніше про зміни у мобілізації в Україні читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Мобілізація по-новому: ще більше придатних, демобілізація та покарання для ухилянтів".