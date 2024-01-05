"У нас тільки один напрямок": полковник запасу розповів, які території потрібно звільнити насамперед

Без вирішення питання Півдня говорити про будь-які інші операції абсолютно безглуздо

Першочерговим завданням української армії є визволення південних регіонів країни. Без стратегічного вирішення цього питання говорити про якесь просування на Схід неможливо.

Таку заяву зробив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський. Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Жоден військовий не плануватиме бойових дій, маючи загрозу завдання флангового удару по комунікаціях військ, які намагаються наступати", — пояснив він.

Полковник запасу ЗСУ наголосив на тому, що українській армії вкрай важливий Південь та звільнення Криму, щоб закріпити своє панування на більшій частині акваторії Чорного моря.

Він також наголосив на тому, що звільнення південних областей та півострова допоможе значно розширити зону наших економічних операцій, які також є складовою війни. "Головною складовою будь-якої війни є гроші. Тому у нас немає напрямків — у нас тільки один напрямок. Без вирішення питання Півдня говорити про будь-які інші операції абсолютно безглуздо", — сказав Грабський.

Військовий експерт пояснив, що тактичні операції ЗСУ, звісно, проводить. Але це все локальні події. І без розвалу південного фронту говорити про якісь інші напрямки, на його думку, зовсім неправильно.

Раніше "Телеграф" писав, що українські військові продовжують стійко тримати оборону та відбивати атаки. А на Мар’їнському напрямі воїни ЗСУ стримують російських окупантів біля двох населених пунктів.