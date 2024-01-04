"Армія для поганих людей?" Залужний виступив категорично проти однієї із норм законопроєкту про мобілізацію

Одна із пропозицій викликала негативну реакцію Головнокомандувача ЗСУ

У четвер, 4 січня 2024 року, відбулося перше обговорення резонансного законопроєкту про мобілізацію, на якому був присутній Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний. Він виступив проти заклику ув’язнених та засуджених.

Залужний заявив, що армія не для поганих людей. Про це повідомляє NV, посилаючись на слова одного із неназваних народних депутатів.

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"Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите", ― розповів депутат.

У Верховній Раді Залужний також заявив, що берегтимуть кожне життя. Він пообіцяв навчання тривалістю 80 днів.

Нагадаємо, що на обговорення скандального законопроєкту до Верховної Ради запросили Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шапталу та міністра оборони Рустема Умєрова. Останній, за словами неназваного співрозмовника, наполягав на необхідності ухвалити законопроєкт у поточному вигляді. Нібито ніхто не хоче працювати над новою версією документа, окрім депутатки Мар’яни Безуглої.

Але прийшли до Ради й голови інших відомств. Так, міністр освіти Оксен Лісовий попросив не призивати в армію вчителів. З проханням не мобілізувати правоохоронців до депутатів звернувся голова Національної поліції Іван Виговський.

За попередньою інформацією, обговорюватимуть скандальний законопроєкт до суботи включно, тобто три дні. Деякі депутати від "Слуги народу" хочуть створити новий комітетський проєкт. Інші ж наполягають на необхідності вносити виправлення до поточного законопроєкту.

Нагадаємо, що одне зі спірних положень пропонує зняття відстрочки від мобілізації для деяких студентів. Подробиці раніше писав "Телеграф".