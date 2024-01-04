Порушують свободи людини: політолог назвав два пункти, які треба забрати з нового закону про мобілізацію

Новий законопроєкт викликав бурхливу реакцію суспільства

Деякі пункти законопроєкту про зміни до порядку мобілізації несуть стратегічні ризики для держави. Ці положення потрібно прибрати з документа.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив політичний експерт Денис Гороховський. На його думку, з цього законопроєкту мають прибрати абсолютно абсурдні речі, які порушують базові права та свободи людини.

"Так, наприклад, норма про блокування рахунків за ухилення від мобілізації може спричинити масове зняття депозитів. А це – удар по банківській системі країни", – зазначив експерт.

Гороховського також підкреслив, що запропоноване підвищення необхідної для броні ставки для викладачів вищих навчальних закладів з 0,75 до 1 може призвести до того, що у країні просто не залишиться викладачів окремих спеціальностей. Водночас він зазначив, що таких норм у законопроєкті можна знайти дюжину.

За словами Гороховського, новий закон про мобілізацію має бути буквально новим суспільним договором, який передбачає і батіг, і пряник. Інакше, на думку експерта, країна ризикує отримати велику проблему через перехід сотень тисяч громадян у "тінь".

Детальніше про ситуацію навколо мобілізаційного законопроєкту читайте у матеріалі "Телеграфа": "Посилення мобілізації в Україні: що стоїть за політичними танцями навколо законопроєкту".

Нагадаємо, заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зі "Слуги народу" повідомила, що законопроєкт про мобілізацію не виноситиметься на голосування Верховній Раді в оригінальному вигляді.