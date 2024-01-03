У Раді розповіли, що чекає на новий законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію швидше за все не буде ухвалено в нинішньому вигляді

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки почне розглядати проєкт закону про внесення змін до мобілізації з 4 січня і робитиме це окремими блоками.

Як розповів заступник голови комітету Єгор Чернєв ("СН") в ефірі єдиного марафону новин, розгляд документа буде розпочато у закритому режимі.

"У плані в проєкті дня стоїть час із 10 до 7 вечора. І це тільки перший день. І ми будемо поблоково розглядати", — сказав нардеп.

При цьому Чернєв зазначив, що документ має лише три подальші шляхи — потрапить до Ради як є, буде доопрацьований у комітеті або повернений до Кабміну на доопрацювання. Нардеп каже, перший варіант є найменш ймовірним, оскільки до пропозицій уряду вже виникло дуже багато питань.

Він також наголосив, що зараз дуже складно спрогнозувати, скільки часу займе його доопрацювання та прийняття.

Варто зазначити, що напередодні нардеп "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі марафону зазначила, що у поточному вигляді законопроєкт про мобілізацію ніхто не ухвалить.

"Ми вже розуміємо, що в такому вигляді законопроєкт не голосуватиметься, прийматиметься. І я думаю, що це буде все-таки комітетська версія профільного комітету з питань безпеки та оборони", — сказала вона.

Подібну думку так само висловлював і речник Ради Руслан Стефанчук, який сказав, що в парламенті будуть йти великі дискусії щодо цього законопроєкту.

Нагадаємо, Кабмін запропонував парламенту внести зміни до мобілізаційного законодавства та запропонував законопроєкт, яким розширяться список придатних до служби українців, посилюються заходи проти ухилянтів, а також упорядковується порядок демобілізації.