В Раде рассказали, что ждет новый законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации скорее всего не будет принят в нынешнем виде

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начнет рассматривать проект закона о внесении изменений в мобилизацию с 4 января и будет делать это по отдельным блокам.

Как рассказал замглавы комитета Егор Чернев ("СН") в эфире единого марафона новостей, рассмотрение документа будет начато в закрытом режиме.

"В плане в проекте дня стоит время с 10 до 7 вечера. И это только первый день. И мы будем поблоково рассматривать", — сказал нардеп.

При этом Чернев отметил, что у документа есть лишь три дальнейших пути — попадет в Раду как есть, будет доработан в комитете или возвращен в Кабмин на доработку. Нардеп говорит, что первый вариант является наименее вероятным, поскольку к предложениям правительства возникло слишком много вопросов.

Он также подчеркнул, что сейчас весьма сложно спрогнозировать, сколько времени займет его доработка и принятие.

Стоит отметить, что накануне нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире марафона отметила, что в текущем виде законопроект о мобилизации никто не примет.

"Мы уже понимаем, что в таком виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия профильного комитета по вопросам безопасности и обороны", — сказала она.

Подобное мнение так же высказывал и спикер Рады Руслан Стефанчук, который сказал, что в парламенте будут идти большие дискуссии по поводу этого законопроекта.

Напомним, Кабмин предложил парламенту внести изменения в мобилизационное законодательство и предложило законопроект, которым расширятся список пригодных к службе украинцев, ужесточаются меры против уклонистов, а также упорядочивается порядок демобилизации.